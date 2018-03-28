Нарышкин открыл выставку, посвященную истории российской обороной промышленности

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в среду принял участие в открытии экспозиции «В труде — как в бою! Штрихи к истории оборонной промышленности России ».

"Оборонная промышленность была драйвером развития экономики, своеобразным полигоном для испытания новых инженерных и технологических решений. Современный оборонно-промышленный комплекс нашей страны является залогом ее безопасности, надежной гарантией обеспечения интересов государства и наших граждан", — отметил он.

Председатель РИО отметил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса трудится около 2 млн человек, и подчеркнул, что «каждое рабочее место на предприятиях „оборонки“ создает от двух до 30 рабочих мест в смежных отраслях промышленности».

Нарышкин выразил надежду, что история российской оборонной промышленности будет вызывать интерес россиян.

Гости выставки смогут увидеть уникальные экспонаты: холодное и огнестрельное оружие XVIII века, миниатюрные (действующие) модели оружейных станков, личные вещи первого наркома тяжелой промышленности СССР Григория Орджоникидзе , заместителя наркома вооружения Бориса Ванникова, конструкторов Михаила Логинова , Федора Токарева, Василия Дегтярева, Василия Грабина и Андрея Туполева , макеты 132-мм реактивного снаряда М-13, реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», крылатой ракеты П-15М, переносной пусковой установки ПТРК «Малютка», танка Т-90С и многое другое.