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Кондратьев призвал кубанцев выйти на субботник
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Кондратьев призвал кубанцев выйти на субботник 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Сегодня в краевой столице стартовал Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Он будет проходить до 30 апреля.
— Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра Всекубанский субботник, краевая «генеральная уборка» — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей, — написал губернатор в своем микроблоге в Твиттере.
Подобные акции проводятся в Краснодарском крае с 2002 года. Их основная задача наведение порядка после зимы. Администрация региона в последние годы уделяет особое внимание ликвидации стихийных свалок, благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования — улиц, парков, скверов, высадке деревьев, кустарников и цветов и т.д.
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