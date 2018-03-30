Кондратьев призвал кубанцев выйти на субботник 

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. Сегодня в краевой столице стартовал Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Он будет проходить до 30 апреля.
— Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра Всекубанский субботник, краевая «генеральная уборка» — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей, — написал губернатор в своем микроблоге в Твиттере.
Подобные акции проводятся в Краснодарском крае с 2002 года. Их основная задача наведение порядка после зимы. Администрация региона в последние годы уделяет особое внимание ликвидации стихийных свалок, благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования — улиц, парков, скверов, высадке деревьев, кустарников и цветов и т.д.