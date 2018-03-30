Кондратьев призвал кубанцев выйти на субботник

Краснодар . 30 марта — Новая Кубань. Сегодня в краевой столице стартовал Всекубанский месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Он будет проходить до 30 апреля.

— Порядок, как известно, начинается с малого. Завтра Всекубанский субботник, краевая «генеральная уборка» — самое время надеть перчатки, взять мешки для мусора и заняться своим двором. Я, как и всегда, возьму с собой детей, — написал губернатор в своем микроблоге в Твиттере.