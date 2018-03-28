Определены виды работ по благоустройству дворовых территорий района Косино-Ухтомский

На портале «Активный гражданин» завершилось голосование, которое касалась выбора двух дворовых территорий, подлежащих благоустройству. Жители большинством голосов выбрали дома под номером 2 и 4 по улице Рудневка. Отметим, что направление средств на проведение текущего и капитального ремонта, мероприятий по обустройству дворовых территорий в районе Косино-Ухтомский в 2018 году было вынесено на согласование на заседании Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский.

В результате по указанным адресам запланированы следующие работы: ремонт полиуретанового покрытия детской площадки, демонтаж разрушающихся малых архитектурных форм и установка новых, ремонт асфальтобетонного покрытия, замена садового и дорожного бортового камня, ремонт газона, а также замена газонных ограждений. На улице Рудневка, 4 еще появится цветник и деревянное ограждение детской площадки.