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«Оскорбляющий» Cosmopolitan уберут с глаз американцев
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«Оскорбляющий» Cosmopolitan уберут с глаз американцев 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сеть американских магазинов Walmart уберет с касс журнал Cosmopolitan из-за неуважения к женщинам. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на пресс-релиз Национального центра по вопросам сексуальной эксплуатации (NCOSE).
Сотрудники центра уже не первый год борются с распространением Cosmopolitan на кассах гипермаркетов. По их мнению, издание является порнографическим и оскорбляющим женщин. Представитель некоммерческой организации Хейли Халверсон (Haley Halverson) заявила, что покупателям больше не придется наблюдать «часто непристойные и унизительные материалы» во время шопинга.
Сотрудники крупной розничной сети заявили, что уберут журналы с полок над ленточными конвейерами в пяти тысячах магазинов по всей стране, однако глянцевое издание можно будет найти в изолированных журнальных стойках.
«Как происходит со всеми продуктами в нашем магазине, мы продолжаем оценивать наш ассортимент и вносить изменения. Walmart продолжит предлагать Cosmopolitan клиентам, которые хотят приобрести журнал, но журнал больше не будет находиться в проходах между кассами», — рассказала представитель розничной сети Мегган Кринг (Meggan Kring). Она добавила, что руководители компании, прежде всего думали о деловой стороне вопроса, однако они также прислушались к представителям NCOSE.
Сотрудникам центра уже удавалось выигрывать в столкновениях с другими американскими магазинами. В 2015 году благодаря NCOSE две крупные торговые сети Hannaford Stores и Food Lion также убрали журналы с полок над кассами и поместили их на отдельные стойки под непрозрачную шторку.
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