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«Ростелеком» в Архангельской области презентовал систему «Умный дом»
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«Ростелеком» в Архангельской области презентовал систему «Умный дом» 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
22 марта «Ростелеком» в Архангельской области представил инновационный продукт для обеспечения безопасности и комфорта жилья — «Умный дом». С его помощью можно круглосуточно, в режиме реального времени, контролировать происходящее в доме, оперативно получая информацию о возникновении нештатных ситуаций.
Безопасность «Умного дома» обеспечивается с помощью контроллера и датчиков открытия, движения, дыма и протечки. Детекторы моментально реагируют на движение, открытие дверей или окон, возникновение возгорания или затопления, изменения температуры и влажности.
О возникшей проблеме хозяин оперативно оповещается через push-уведомление, SMS или e-mail. По желанию к готовому комплекту оборудования можно добавить видеонаблюдение, чтобы не только получить сообщение, но и увидеть причину инцидента в онлайн-режиме, а также дополнительные датчики.
Управление устройствами происходит через Личный кабинет* (мобильный или web-версия в ПК). Контроллер объединяет все умные датчики в общую интеллектуальную систему. Все события, происходящие в «Умном доме», хранятся в облаке.
Приобрести коробочное OTT-решение** «Умный дом» от «Ростелекома» могут как действующие, так и новые абоненты компании в офисах продаж и обслуживания, оформив заявку на сайте или по телефону 8-800-1000-800.
Стоимость расширенного комплекта с 4-мя датчиками — 16990 рублей. При покупке доступна рассрочка, а первый год сервисного обслуживания бесплатный. Специалисты «Ростелекома» будут оказывать круглосуточную техническую поддержку.
«Мы рады предложить своим клиентам «умные» цифровые решения для дома. Инновационный продукт «Умный дом» позволит собственникам повысить безопасность в жилище, своевременно отреагировать на бытовые аварийные ситуации, сэкономить ресурсы и личное время, — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко. — Всё это способствуют более высокому качеству жизни, делает ее намного комфортнее и удобнее. Такие высокоинтеллектуальные технологии — наше с вами будущее».
Узнать больше о новой услуге и возможностях подключения можно по бесплатному телефону 8-800-1000-800 или на сайте компании Ростелеком.
*Приложение «Умный дом Ростелеком» можно скачать бесплатно в Google play или AppStore.
**OTT (Over the Top) — метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры и аналитика событий «Умного дома» осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.
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