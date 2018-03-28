Продолжающая худеть Мэрайя Кэри отметила день рождения в Диснейленде с охапкой шаров и подросшими близнецами

Вместе сло своими детьми-близнецами Морокканом и Монро певица отправилась в Диснейленд, где побаловала себя охапкой шаров с головой Микки-Мауса внутри и сказочным тортом с башней принцессы. — подписала одну из праздничных фотографий Мэрайя Кэри у себя в Instagram. Удивляться не стоит: певица предпочитает избегать словосочетания «день рождения» и каждый такой праздник называет юбилеем. Несмотря на то, что Кэри позволила себе угоститься тортом, похоже, она держит себя в руках и соблюдает диету — об этом говорит ее еще немного постройневшая фигура в обтягивающих брюках. В прошлом году Мэрайя, достигшая веса в 120 кило, перенесла операцию по резекции желудка и с тех пор держит себя в форме. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram