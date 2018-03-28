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Продолжающая худеть Мэрайя Кэри отметила день рождения в Диснейленде с охапкой шаров и подросшими близнецами
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Продолжающая худеть Мэрайя Кэри отметила день рождения в Диснейленде с охапкой шаров и подросшими близнецами 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Вместе сло своими детьми-близнецами Морокканом и Монро певица отправилась в Диснейленд, где побаловала себя охапкой шаров с головой Микки-Мауса внутри и сказочным тортом с башней принцессы.
— подписала одну из праздничных фотографий Мэрайя Кэри у себя в Instagram. Удивляться не стоит: певица предпочитает избегать словосочетания «день рождения» и каждый такой праздник называет юбилеем. Несмотря на то, что Кэри позволила себе угоститься тортом, похоже, она держит себя в руках и соблюдает диету — об этом говорит ее еще немного постройневшая фигура в обтягивающих брюках. В прошлом году Мэрайя, достигшая веса в 120 кило, перенесла операцию по резекции желудка и с тех пор держит себя в форме.
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Фото:Instagram
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