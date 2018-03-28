Управа подвела итоги по организации зимних площадок в районе

В управе Сокольников представили отчет о работе по уходу за плоскостными сооружениями в зимний период.

На территории района расположены сто семьдесят четыре дворовые территории общей площадью свыше миллиона «квадратов». Из них детских площадок — 108, спортплощадок — 23, площадок для тихого отдыха — тридцать пять.

Зимой жители Сокольников могли позаниматься спортом на пяти площадках, расположенным по адресам: ул. Короленко, д. 7 корп. 3, ул. Б. Остроумовская, д. 10, ул. 3-я Рыбинская, д. 21 корп. 3, ул. Егерская, д. 5 и ул. Маленковская, д. 13/12.

Для занятий уличной гимнастикой было открыто восемнадцать площадок, шестнадцать из которых находятся в парке «Сокольники», а две — во дворах дома 7 корпус 2 на ул. Короленко и дома 1 на переулке Б. Матросский.

Поиграть в хоккей жители Сокольников имели возможность по нескольким адресам: улица Короленко, д. 2/23 корп. 6, ул. Малая Остроумовская, д. 1, 2-й Полевой переулок, д. 2 и Большой Матросский переулок, д. 1. Ожидали посетителей и катки парка «Сокольники» — «Гигант» и «Каток в лесу». На Фестивальной площади в Ледовом дворце «Сокольники» по адресу: ул. Сокольнический Вал, д. 1Б функционировала площадка с искусственным льдом, не тающем даже при незначительной плюсовой температуре.

Для малышей Сокольников на ул. Сокольнический Вал, д. 46 и ул. 3-я Сокольническая, д. 1 были установлены деревянные горки с ледовым покрытием.