В Стерлитамаке наказали виновных в незаконном полете Ан-2

Воздушное судно принадлежало АО «Казанское авиапредприятие». Его полет 25 января с посадочной площадки «Стерлитамак» не был согласован с органами управления воздушным движением. Сразу после вылета пилот связался с диспетчером, по требованию которого и прекратил полет.

После изучения всех обстоятельств инцидента, двоих виновных сотрудников авиапредприятия привлекли к ответственности.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что суд запретил авиакомпании «СкайМир» осуществлять воздушные пассажирские перевозки по экскурсионным маршрутам в Республике Чувашия . Проверка установила, что у авиакомпании не было лицензии на этот вид деятельности. Своих клиентов «СкайМир» искала в Интернете, обещая организовать ознакомительные полеты по экскурсионным маршрутам: «Над г. Чебоксары», «Шереметьевский замок» ( Республика Марий Эл ), «Красоты Чувашии».

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