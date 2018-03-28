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В Стерлитамаке наказали виновных в незаконном полете Ан-2
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Стерлитамаке наказали виновных в незаконном полете Ан-2 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Воздушное судно принадлежало АО «Казанское авиапредприятие». Его полет 25 января с посадочной площадки «Стерлитамак» не был согласован с органами управления воздушным движением. Сразу после вылета пилот связался с диспетчером, по требованию которого и прекратил полет.
После изучения всех обстоятельств инцидента, двоих виновных сотрудников авиапредприятия привлекли к ответственности.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что суд запретил авиакомпании «СкайМир» осуществлять воздушные пассажирские перевозки по экскурсионным маршрутам в Республике Чувашия. Проверка установила, что у авиакомпании не было лицензии на этот вид деятельности. Своих клиентов «СкайМир» искала в Интернете, обещая организовать ознакомительные полеты по экскурсионным маршрутам: «Над г. Чебоксары», «Шереметьевский замок» (Республика Марий Эл), «Красоты Чувашии».
Фото: pixabay.com
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