Абызов анонсировал оптимизацию кадров в надзорных органах для повышения зарплат инспекторам

Надзорные органы ждет оптимизация кадров в целях повышения зарплат инспекторам, сообщил министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов на итоговой коллегии Росздравнадзора

«Нам предстоит непростая работа по оптимизации структур. По сути дела если говорить про дополнительное финансирование или штатное обеспечение, резервов и ресурсов у нас немного, на которые можно надеяться, скажу вам честно. Единственный ресурс который у нас есть — это внутренняя оптимизация», — сказал он.

В первую очередь оптимизация коснется штабных функций, которые будут вынесены на федеральный или межрегиональный уровень.

«Сейчас нам надо посмотреть какие из функций можно оптимизировать без ущерба для нашей текущей работы. В первую очередь это должно коснуться штабных функций: бухгалтерии, юридическая поддержки, кадровой службы, которые могли бы быть объединены на уровне федеральном или межрегиональный. Тем самым высвобождая ресурсы для повышения оплаты труда для нашего инспекторского состава», — сказал Абызов.

Министр уточнил, что ожидать сокращений не стоит.

«Прошу не пугаться. Это не касается каких-то сокращений, не касается революционных изменений. Речь идет о поэтапном эволюционном совершенствовании системы управления», — сообщил министр.