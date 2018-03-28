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Пьяный саратовец утащил несколько мотков кабеля с чужой крыши
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пьяный саратовец утащил несколько мотков кабеля с чужой крыши 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Энгельсе Саратовской области росгвардейцы вчера задержали вора. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в отдел вневедомственной охраны пожловался житель пятиэтажки, который рассказал, что в его квартире внезапно погас экран, и житель заподозрил, что это связано с манипуляциями с антенной какого-то гражданина на крыше. Наряд правоохранителей отреагировал на звонок и задержал 39-летнего мужчину, который слезал по чердачной лестнице. Саратовец волок несколько мотков телевизионного кабеля. В тот момент возмутилась еще одна жиличка, сообщив, выйдя в подъезд, что у нее возникли проблемы с изображением.
Пьяного вора отвезли в отдел полиции для уточнения всех обстоятельств и мотивов его похода на чужую крышу за чужим добром.
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