Пьяный саратовец утащил несколько мотков кабеля с чужой крыши

Энгельсе Саратовской области росгвардейцы вчера задержали вора. Как сообщили АиФ-Саратов в пресс-службе регионального управления Росгвардии, в отдел вневедомственной охраны пожловался житель пятиэтажки, который рассказал, что в его квартире внезапно погас экран, и житель заподозрил, что это связано с манипуляциями с антенной какого-то гражданина на крыше. Наряд правоохранителей отреагировал на звонок и задержал 39-летнего мужчину, который слезал по чердачной лестнице. Саратовец волок несколько мотков телевизионного кабеля. В тот момент возмутилась еще одна жиличка, сообщив, выйдя в подъезд, что у нее возникли проблемы с изображением.

Пьяного вора отвезли в отдел полиции для уточнения всех обстоятельств и мотивов его похода на чужую крышу за чужим добром.