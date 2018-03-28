Pornhub подарил премиум-доступ жителям городов с двусмысленными названиями

Pornhub подарил премиум-подписку жителям всех городов мира, названия которых звучат на английском неоднозначно.

Поселок Гай на карте премиум-подписок Pornhub

Подписку в частности получат города с названиями Дилдо, Кокинг, Факинг, Ректум и Пусси (да, оказалось, что они все существуют!). Последний, к слову, находится во Франции , где также нашли города Кондом и Орги. В Бразилии был найден город под названием Аналандия, в Алжире — Тит, а на острове Реюньон в Индийском океане — город Ле Тампон.

На специально созданной под этот проект страничке Pornhub даже есть интерактивная карта, где можно посмотреть все города-счастливчики с неприличными названями.

Как пояснили представители Pornhub, с помощью бесплатного доступа к премиум-контенту они хотят отчасти компенсировать жителям таких городов «многолетние издевательства и насмешки». Они также призвали людей «гордиться родным местом», ведь остальной мир теперь «только завидует».