Pornhub подарил премиум-доступ жителям городов с двусмысленными названиями 

Pornhub подарил премиум-подписку жителям всех городов мира, названия которых звучат на английском неоднозначно.
В России бесплатная подписка достанется жителям города Гай в Оренбургской области. Город находится в 80 километрах от Самары, в связи с чем на сайте для взрослых ошиблись, указав, что это якобы Самарская область.
Поселок Гай на карте премиум-подписок Pornhub
Подписку в частности получат города с названиями Дилдо, Кокинг, Факинг, Ректум и Пусси (да, оказалось, что они все существуют!). Последний, к слову, находится во Франции, где также нашли города Кондом и Орги. В Бразилии был найден город под названием Аналандия, в Алжире — Тит, а на острове Реюньон в Индийском океане — город Ле Тампон.
На специально созданной под этот проект страничке Pornhub даже есть интерактивная карта, где можно посмотреть все города-счастливчики с неприличными названями.
Как пояснили представители Pornhub, с помощью бесплатного доступа к премиум-контенту они хотят отчасти компенсировать жителям таких городов «многолетние издевательства и насмешки». Они также призвали людей «гордиться родным местом», ведь остальной мир теперь «только завидует».