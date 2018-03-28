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Pornhub подарил премиум-доступ жителям городов с двусмысленными названиями
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Pornhub подарил премиум-доступ жителям городов с двусмысленными названиями 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Pornhub подарил премиум-подписку жителям всех городов мира, названия которых звучат на английском неоднозначно.
В России бесплатная подписка достанется жителям города Гай в Оренбургской области. Город находится в 80 километрах от Самары, в связи с чем на сайте для взрослых ошиблись, указав, что это якобы Самарская область.
Поселок Гай на карте премиум-подписок Pornhub
Подписку в частности получат города с названиями Дилдо, Кокинг, Факинг, Ректум и Пусси (да, оказалось, что они все существуют!). Последний, к слову, находится во Франции, где также нашли города Кондом и Орги. В Бразилии был найден город под названием Аналандия, в Алжире — Тит, а на острове Реюньон в Индийском океане — город Ле Тампон.
На специально созданной под этот проект страничке Pornhub даже есть интерактивная карта, где можно посмотреть все города-счастливчики с неприличными названями.
Как пояснили представители Pornhub, с помощью бесплатного доступа к премиум-контенту они хотят отчасти компенсировать жителям таких городов «многолетние издевательства и насмешки». Они также призвали людей «гордиться родным местом», ведь остальной мир теперь «только завидует».
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