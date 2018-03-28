Польша намерена потратить €6 млрд на борьбу со смогом

Правительство Польши намерено выделить €6 млрд на борьбу со смогом. Как сообщает «Польское радио», средства будут выделены рамках программы под рабочим названием «Чистый воздух».

«Эта программа охватит, в первую очередь, частные дома, которые производят больше всего вредных выбросов. Мы намерены предлагать частичные компенсации в ходе процесса термомодернизации и замены источников обогрева, то есть топок на другие источники, которые не производят вредоносную пыль, например, электрические или газовые обогреватели», — заявил министр окружающей среды Хенрик Ковальчик.