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Польша намерена потратить €6 млрд на борьбу со смогом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Польша намерена потратить €6 млрд на борьбу со смогом 

RT на русском 1 час назад
Правительство Польши намерено выделить €6 млрд на борьбу со смогом. Как сообщает «Польское радио», средства будут выделены рамках программы под рабочим названием «Чистый воздух».
«Эта программа охватит, в первую очередь, частные дома, которые производят больше всего вредных выбросов. Мы намерены предлагать частичные компенсации в ходе процесса термомодернизации и замены источников обогрева, то есть топок на другие источники, которые не производят вредоносную пыль, например, электрические или газовые обогреватели», — заявил министр окружающей среды Хенрик Ковальчик.
Ранее сообщалось, что власти Польши планируют в сентябре начать строительство ограждения на границе с Украиной и Белоруссией.
RT на русском: последние новости
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