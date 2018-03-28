Администрация Волгоградской области не расплатилась за создание единого номера «112»

ПАО «Ростелеком» подал в суд на комитет информационных технологий администрации Волгоградской области , не заплативший больше 92 миллионов рублей за создание и дооснащение системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру «112».

Система вызова всех оперативных служб по единому бесплатному номеру заработала в конце прошлого года, а приемочные испытания «Системы-112» прошли с 18 по 21 декабря.

— Система необходима для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. При наборе комбинации 112 время прибытия специалистов сокращается с часа до 30-40 минут, что значительно уменьшает человеческие потери и материальный ущерб, — сообщали в администрации Волгоградской области, — Также «Система-112» интегрирована с ГАИС «Эра-Глонасс», что позволит оперативно принимать все экстренные вызовы, поступающие через сотовую связь от транспортных средств, оснащенных устройствами «Эра-Глонасс», и пострадавших в ДТП на территории Волгоградской области.

При этом, расплатиться по контракту за создание сегментов системы и ее дооснащение в 30 районах Волгоградской области в администрации не смогли.

— По заключенному в июле прошлого года контракту ПАО «Ростелеком» должен был создать и обеспечить работоспособность сегментов системы обеспечения вызовов по единому номеру «112» в 30 муниципалитетах области и дооснастить систему в городе Волгограде , — сообщили V1.ru в арбитражном суде региона. — Комитет информационных технологий Волгоградской области, выступающий от имени региона, обязан был оплатить эту работу.

Обращаясь в суд, представители ПАО «Ростелеком» указали, что компания выполнила и сдала без замечаний по качеству оба этапа госконтракта на общую сумму 91392862 рублей. Но, в нарушение условий контракта, оплату за работы так и не получил. Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля.