Ещё
Администрация Волгоградской области не расплатилась за создание единого номера «112»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Администрация Волгоградской области не расплатилась за создание единого номера «112» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
ПАО «Ростелеком» подал в суд на комитет информационных технологий администрации Волгоградской области, не заплативший больше 92 миллионов рублей за создание и дооснащение системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру «112».
Система вызова всех оперативных служб по единому бесплатному номеру заработала в конце прошлого года, а приемочные испытания «Системы-112» прошли с 18 по 21 декабря.
— Система необходима для быстрого реагирования в случае чрезвычайной ситуации. При наборе комбинации 112 время прибытия специалистов сокращается с часа до 30-40 минут, что значительно уменьшает человеческие потери и материальный ущерб, — сообщали в администрации Волгоградской области, — Также «Система-112» интегрирована с ГАИС «Эра-Глонасс», что позволит оперативно принимать все экстренные вызовы, поступающие через сотовую связь от транспортных средств, оснащенных устройствами «Эра-Глонасс», и пострадавших в ДТП на территории Волгоградской области.
При этом, расплатиться по контракту за создание сегментов системы и ее дооснащение в 30 районах Волгоградской области в администрации не смогли.
— По заключенному в июле прошлого года контракту ПАО «Ростелеком» должен был создать и обеспечить работоспособность сегментов системы обеспечения вызовов по единому номеру «112» в 30 муниципалитетах области и дооснастить систему в городе Волгограде, — сообщили V1.ru в арбитражном суде региона. — Комитет информационных технологий Волгоградской области, выступающий от имени региона, обязан был оплатить эту работу.
Обращаясь в суд, представители ПАО «Ростелеком» указали, что компания выполнила и сдала без замечаний по качеству оба этапа госконтракта на общую сумму 91392862 рублей. Но, в нарушение условий контракта, оплату за работы так и не получил. Предварительное судебное заседание назначено на 3 апреля.
v1.ru: последние новости
В Волгограде подземный переход скрывается под водой По дороге на Латошинку в Волгограде машины бьются в глубоких ямах Волгоградец пролетел с коптером над исторической лужей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово343
Названо окончательное число погибших в Кемерово446
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово129
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1066
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение