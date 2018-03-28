В Тюмени предложат Госдуме помочь россиянам бесплатно узаконить самострои

«Мы давно этот вопрос обсуждаем. Настал момент, когда надо принять конкретное решение и попытаться продвинуть тему в областной, а затем и в Государственной думе , — сказал Романов. — Основная проблема в вопросе легализации самовольно возведенных объектов ИЖС заключается в том, что у владельцев таких домов по закону остаются только два варианта — демонтаж либо незаконное проживание в надежде, что его не снесут».

Между тем, замечает депутат, в подавляющем большинстве случаев собственники таких домов являются добросовестными гражданами, а отсутствие у них правоустанавливающих документов на земельные участки связано не с фактами неправомерного захвата, а с несовершенством законодательства в том период, когда эта земля выделялась под строительство.

«Большинство этих домов были построены еще в советские времена, когда участки распределялись по устной договоренности, — замечает ветеран системы городского управления, до депутатства работавший в администрации Тюмени . — Действовали по лозунгу: «бери столько, сколько сможешь унести». В те времена как раз зарождался так называемый класс собственников. Крупные землевладельцы оформили свои отношения, а частные собственники не смогли это сделать своевременно. И сегодня мы вынуждены возвращаться к этому вопросу, который касается тысяч наших земляков».

Люди, проживающие в самостроях, сталкиваются с проблемами в регистрации по месту жительства, получении социальных услуг, определения детей в детские сады, школы, поликлиники и так далее. Только в Тюмени, по предварительной информации, около 700 индивидуальных домов подпадают под признаки самовольной постройки.

«Но я уверен, что и эта цифра неокончательная, — заявляет Николай Романов . — Для решения проблемы в числе прочих прорабатывался вариант внесения изменений в федеральный закон о введении в действие земельного кодекса РФ , закон в государственной регистрации недвижимости. Однако по ряду объективных причин этот вариант не был реализован в связи со сложностью и длительностью процедуры прохождения законодательной инициативы как в Тюменской областной, так и в Государственной думе».

Тем не менее, используя уже имеющиеся в регионе наработки, он предлагает установить возможность предоставления земельных участков в собственность бесплатно гражданам, владеющим индивидуальными жилыми домами. А в качестве одного из условий закрепить требование, согласно которому бесплатно земля предоставляется собственникам домов, построенных до 2006 года, а также ограничить действие закона концом 2020 года.

«Такое ограничение побудит всех, кто «дремал» и не озаботился оформлением земли. Стоит напомнить, что до сентября 2006 года применялось судебное решение вопроса оформления земельного участка. Кто не смог этого сделать по объективным причинам, будут иметь достаточно времени, чтобы уладить все бумажные вопросы», — подчеркивает Романов.

Первой эту проблему в Тюмени в свое время подняла другой депутат гордумы Альбина Селезнева . Она согласна, что по факту таких домов в города значительно больше. И обратила внимание, что зачастую живут в них пенсионеры, неискушенные в юридических нюансах. «Они попадают в тяжелые ситуации. К примеру, люди прописаны в доме. Дом сгорел, а им не предоставляют другого жилья, потому что земля не была оформлена, и дома больше нет. Это на самом деле очень серьезная общественная проблема. До 2006 года действительно практически всем администрация давала землю бесплатно. И были случаи мошенничества, чтобы получить участки. Но гораздо больше тех, кто реально пострадал от несовершенства законодательства», — замечает она.

И добавляет, что оформление земли позволит увеличить налоговые поступления в бюджет. «Собственники начнут платить налоги на землю и имущество. К тому же это наверняка побудит даже тех, кто не попадет в категории собственников, построившихся до 2006 года, все равно оформлять землю, пусть и по кадастровой стоимости. Давайте поможем всем этим людям узаконить свое проживание, — призывает Селезнева. — При этом необходим жесткий контроль, чтобы исключить мошенничество».

На проблему возможных злоупотреблений также обращает внимание другой представитель муниципального законодательного органа Алексей Чирков . Он поддерживает идею коллег, тем не менее, считает, что лазейку в виде выкупа участков по кадастровой стоимости для тех, кто построил дома после 2006 года, оставлять не стоит.

«Есть судебная практика. По гражданскому кодексу, если ты открыто пользуешься имуществом в течение 10 или 15 лет, оплачиваешь коммунальные услуги, то вопросов оформления не возникает. И то, что эту процедуру нужно ограничить такими временными рамками, я считаю, совершенно верно. Но в то же время оставлять право остальным гражданам выкупать участки по кадастровой стоимости мы не должны. Иначе кто-нибудь в этом году построит дом из категории «сделай сам» и придет к нам на исполнением закона, чтоб получить дешевую землю. В результате мы столкнемся с валом обращений», — предупреждает Чирков.

Как замечает депутат гордумы Николай Моисеев , подобные законодательные инициативы уже приняты в ряде субъектов, таких как Пермский, Алтайский края, Бурятия и других. А его коллега Александр Лейс добавляет, что отсутствие документов на землю связано не с тем, кто люди, как он выразился, «лежат на печи». «Я знаю случаи, когда 80-летние пенсионеры, едва передвигая ноги, ходят по инстанциям с кипой бумаг. Наши, как правило, молодые чиновники с пожилыми людьми не особо любят общаться. Те в итоге помыкались и бросили все эти хождения. Поэтому в рамках принятия этого закона важно, чтобы процесс оформления был простым и доступным для всех граждан. Чтобы люди не ходили по кабинетам, а сдали документы, например, в МФЦ и через месяц-два получили все бумаги на руки», — предложил Лейс.

Есть все основания полагать, что завтра Тюменская городская дума поддержит большинством голосов предложение Николая Романова. А вот дальнейшие перспективы законодательной инициативы на региональном и федеральном уровне пока предсказать сложно.