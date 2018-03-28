Нижегородские предприниматели наказаны за загрязнение леса

Двоих индивидуальных предпринимателей оштрафовали за заготовку древесину с нарушениями правил санитарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Арендаторы регулярно оставляли на месте лесозаготовки мусор, в том числе пустые канистры, металлические банки и пластиковые бутылки.