Нижегородские предприниматели наказаны за загрязнение леса 

Двоих индивидуальных предпринимателей оштрафовали за заготовку древесину с нарушениями правил санитарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Арендаторы регулярно оставляли на месте лесозаготовки мусор, в том числе пустые канистры, металлические банки и пластиковые бутылки.
За нарушение законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов в отношении индивидуальных предпринимателей прокуратура возбудила три административных дела, два из них в отношении одного арендатора.