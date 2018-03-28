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Нижегородские предприниматели наказаны за загрязнение леса
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нижегородские предприниматели наказаны за загрязнение леса 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Двоих индивидуальных предпринимателей оштрафовали за заготовку древесину с нарушениями правил санитарной безопасности. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Арендаторы регулярно оставляли на месте лесозаготовки мусор, в том числе пустые канистры, металлические банки и пластиковые бутылки.
За нарушение законодательства об охране, защите и воспроизводстве лесов в отношении индивидуальных предпринимателей прокуратура возбудила три административных дела, два из них в отношении одного арендатора.
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