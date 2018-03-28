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Пора задуматься о клещах: в Роспотребнадзоре советуют поставить прививку от энцефалита уже сейчас
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Пора задуматься о клещах: в Роспотребнадзоре советуют поставить прививку от энцефалита уже сейчас 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
Несмотря на то, что за окном снег, зауральцам пора задуматься о такой весенне-летней опасности, как укусы клещей и клещевой энцефалит, считают в областном Роспотребнадзоре.
Такая угроза здоровью у жителей Курганской области появляется каждой весной. Например, в 2017 году от укусов клещей пострадали 4106 человек. Для сравнения, в 2016-м жертвами этих паукообразных стали 2746 зауральцев. Первый пострадавший в 2017 году обратился к медикам по поводу укуса клещом 10 апреля. Показатели по клещевому вирусному энцефалиту в области в прошлом году превысили средний показатель по стране в 3,1 раза, по заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом — в 1,2 раза.
«Опасными» по клещевому вирусному энцефалиту в Курганской области являются 19 муниципальных образований. Исключение — Альменевский, Звериноголовский, Петуховский, Половинский, Притобольный, Сафакулевский и Целинный районы.
Чтобы обезопасить себя от последствий клещевого укуса, необходимо своевременно прививаться, причем делать это можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель до возможной встречи с клещом.
— Для создания иммунитета к вирусу клещевого энцефалита необходимо поставить две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, а затем одну — через 9–12 месяцев. Далее для сохранения защитного уровня иммунитета необходимо прививаться каждые три года однократно, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Курганской области.
Поставить прививку желательно всем здоровым людям (в том числе и детям с 12 месяцев), проживающим или временно находящимся на потенциально опасной по клещевому энцефалиту территории.
Вакцинироваться можно только в учреждениях, имеющих лицензию на этот вид деятельности. Желающим привиться необходимо обратиться в медицинскую организацию, на территории обслуживания которой они проживают. Там им выпишут рецепт на иммунобиологический препарат, который нужно будет приобрести в аптеке.
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