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Скончался ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников»
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Скончался ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» 

ИА Regnum 46 минут назад
27 марта 2018 года скончался ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников», сын знаменитого конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова Виктор Калашников. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета имени М. Т. Калашникова.
Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году, окончив Ижевский механический институт, начал работу отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.
При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Виктор Михайлович участвовал в работах по теме «Абакан», его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».
Награжден Орденом «Знак Почета», медалью «В память 850-летия Москвы», Золотой медалью Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии «Гарантия качества и безопасности», медалью «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты».
Имеет звания: «Почетный работник промышленности вооружений», «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Почетный оружейник». Член-корреспондент инженерной академии Удмуртии.
Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. На долю концерна приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. В Концерн входят три продуктовых оружейных бренда: «Калашников» — боевое и гражданское оружие, «Baikal» — охотничье и гражданское оружие, «IZHMASH» — спортивное оружие.
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