Скончался ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников»

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году, окончив Ижевский механический институт, начал работу отделе Главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода.

При освоении автомата Калашникова провел многочисленные исследования, разработал ряд узлов и деталей на уровне изобретений. Принимал участие в разработке самозарядных охотничьих карабинов, разработал по конкурсу блокировку ударника для карабина «Медведь-3». Участвовал в разработке и провел испытания нескольких образцов пулемета Калашникова с комбинированным питанием. Виктор Михайлович участвовал в работах по теме «Абакан», его коллективом были разработаны пистолеты-пулеметы «Бизон-2» и «Витязь-СН».

Награжден Орденом «Знак Почета», медалью «В память 850-летия Москвы», Золотой медалью Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии «Гарантия качества и безопасности», медалью «Честь и польза» Международного благотворительного фонда «Меценаты».

Имеет звания: «Почетный работник промышленности вооружений», «Заслуженный конструктор Российской Федерации», «Почетный оружейник». Член-корреспондент инженерной академии Удмуртии.

Концерн «Калашников» — крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. На долю концерна приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. В Концерн входят три продуктовых оружейных бренда: «Калашников» — боевое и гражданское оружие, «Baikal» — охотничье и гражданское оружие, «IZHMASH» — спортивное оружие.

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