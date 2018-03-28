Стационарное отделение «скорой помощи» построят на территории больницы им. М. Жадкевича на западе Москвы

М. Жадкевича на западе Москвы , сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.

«Мосгосэкспертиза, подведомственная Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Стационарное отделение скорой медицинской помощи на территории ГБУЗ „ГКБ им М. Жадкевича ДЗМ“ на 30 диагностических коек» по адресу: Можайское шоссе, д. 14, Можайский район, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, слова которой приводит в сообщении пресс-служба, на территории одного из старейших лечебных учреждений Москвы — городской клинической больницы им. М. Жадкевича, основанной в 1893 г., построят стационарное отделение «скорой помощи». «Пропускная способность отделение скорой помощи составит до 200 пациентов в сутки», — пояснила она.

В пресс-службе уточнили, что в стационарном отделении будут оказывать первую медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение. В здании появится приемная экстренного поступления, рассчитанная на размещение шести машин «скорой помощи», 14 профильных смотровых, регистратура и другие вспомогательные помещения. В блоке лучевой диагностики разместится кабинет КТ, рентгенодиагностические помещения, кабинет МРТ, а также экстренный операционный блок, запроектированный на восемь операционных с дополнительными помещениями, предназначенными для оказания медпомощи.

«Также в составе стационарного отделения медицинской помощи появится блок реанимации и интенсивной терапии, отделение диагностических палат и помещения инженерного обеспечения корпуса. Все подразделения и помещения корпуса будут оснащены мебелью, а также необходимым медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с их функциональным назначением», — добавили в пресс-службе.