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Стационарное отделение «скорой помощи» построят на территории больницы им. М. Жадкевича на западе Москвы
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Стационарное отделение «скорой помощи» построят на территории больницы им. М. Жадкевича на западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
М. Жадкевича на западе Москвы, сообщили в пресс-службе Москомэкспертизы.
«Мосгосэкспертиза, подведомственная Москомэкспертизе, сообщает о согласовании проектной документации для объекта капитального строительства: «Стационарное отделение скорой медицинской помощи на территории ГБУЗ „ГКБ им М. Жадкевича ДЗМ“ на 30 диагностических коек» по адресу: Можайское шоссе, д. 14, Можайский район, Западный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.
По словам руководителя Мосгосэкспертизы Анны Яковлевой, слова которой приводит в сообщении пресс-служба, на территории одного из старейших лечебных учреждений Москвы — городской клинической больницы им. М. Жадкевича, основанной в 1893 г., построят стационарное отделение «скорой помощи». «Пропускная способность отделение скорой помощи составит до 200 пациентов в сутки», — пояснила она.
В пресс-службе уточнили, что в стационарном отделении будут оказывать первую медико-санитарную помощь, скорую медицинскую помощь, проводить диагностику и лечение. В здании появится приемная экстренного поступления, рассчитанная на размещение шести машин «скорой помощи», 14 профильных смотровых, регистратура и другие вспомогательные помещения. В блоке лучевой диагностики разместится кабинет КТ, рентгенодиагностические помещения, кабинет МРТ, а также экстренный операционный блок, запроектированный на восемь операционных с дополнительными помещениями, предназначенными для оказания медпомощи.
«Также в составе стационарного отделения медицинской помощи появится блок реанимации и интенсивной терапии, отделение диагностических палат и помещения инженерного обеспечения корпуса. Все подразделения и помещения корпуса будут оснащены мебелью, а также необходимым медицинским и технологическим оборудованием в соответствии с их функциональным назначением», — добавили в пресс-службе.
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