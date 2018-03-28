Шэньчжэнь инвестирует 111,8 млрд юаней в модернизацию городского управления

Шэньчжэнь , 28 марта / Синьхуа / — Правительство южнокитайского города Шэньчжэнь заявило во вторник, что к 2020 г. инвестирует около 111,8 млрд юаней /17,8 млрд долларов США/ в улучшение экологии и социальное управление.

Согласно плану устойчивого развития, руководство города намерено интегрировать такие технологии, как переработка отходов, очистка сточных вод, восстановление окружающей среды, биологическая очистка, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект.

К 2020 г. Шэньчжэнь станет лидирующим городом с точки зрения устойчивого развития экономики, общества и окружающей среды, а к 2030 г. — инновационным городом международного класса, сказано в плане.