Шэньчжэнь инвестирует 111,8 млрд юаней в модернизацию городского управления 

Шэньчжэнь, 28 марта /Синьхуа/ — Правительство южнокитайского города Шэньчжэнь заявило во вторник, что к 2020 г. инвестирует около 111,8 млрд юаней /17,8 млрд долларов США/ в улучшение экологии и социальное управление.
Согласно плану устойчивого развития, руководство города намерено интегрировать такие технологии, как переработка отходов, очистка сточных вод, восстановление окружающей среды, биологическая очистка, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект.
К 2020 г. Шэньчжэнь станет лидирующим городом с точки зрения устойчивого развития экономики, общества и окружающей среды, а к 2030 г. — инновационным городом международного класса, сказано в плане.
В феврале текущего года Госсовет КНР одобрил создание в Шэньчжэне, Тайюане и Гуйлине инновационных показательных зон в целях реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года — плана по ликвидации бедности во всем мире к 2030 г. -0-