Мать-алиментщица из Автограда задолжала дочери 115 тысяч рублей 

Многодетная мать из Тольятти решением суда должна была выплачивать средства на содержание своего младшего ребенка, который находится на попечении ее старшей дочери. Исполнять законные требования женщина не торопилась. По информации УФССП по Самарской области, гражданка вела аморальный образ жизни и не работала. Когда долг по алиментам дошел до 115 тысяч рублей, судебные приставы возбудили уголовное дело. Должнице объяснили, что она может лишиться свободы на год. Страх перед арестом заставил гражданку завязать с алкоголем, трудоустроиться и погасить долг перед дочерью.
Фото: УФССП по Самарской области