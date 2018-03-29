На чердаках и в подвалах домов Рязанского района наведут порядок

Этой весной на территории Рязанского района состоятся работы по уборке в подвальных и чердачных помещениях домов. Как рассказал заместитель главы управы Рязанского района Евгений Ровинский , уборка пройдет в 312 зданиях.

— Также будет организована промывка фасадов до второго уровня 288 строений, промывка домовых знаков 312 строений, ремонт кровель и систем водоотвода, — подчеркнул Евгений Ровинский.

Напомним, что 14 и 21 апреля в Рязанском районе будут проведены массовые общегородские субботники. (мю)