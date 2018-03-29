В Нижегородской области прекратили полномочия арестованного вице-спикера Заксобрания

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 марта. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли решение о досрочном прекращении полномочий вице-спикера парламента Олега Сорокина, который находится под арестом и обвиняется в получении крупной взятки. За соответствующее решение проголосовали 38 депутатов, двое воздержались.

Ранее сообщалось, что Сорокин написал заявление о сложении полномочий. Также заявление о сложении своих полномочий написал и его сын — депутат Никита Сорокин

Александр Табачников. "Вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Сорокина Олега Валентиновича Решение принято", — сказал на заседании исполняющий обязанности председателя регионального парламента (на время отпуска председателя Евгения Лебедева

Также депутаты приняли решение о досрочном сложении полномочий 25-летнего сына Сорокина — депутата Никиты Сорокина. ''Заявления написаны собственноручно, то есть эти бумаги легитимны. Оба депутата Законодательного собрания [ Олег и Никита Сорокины] имеют право принять такое решение'', — сказал журналистам Табачников.

В действующем созыве регионального парламента по решению депутатов работает четыре заместителя председателя, в отличие от предыдущих созывов, где было три заместителя. Депутаты позже примут решение о том, будет ли занято вакантное место, с которого ушел Сорокин, или количество заместителей сократят до трех.

Дело Сорокина

Сорокина задержали 19 декабря 2017 года, позже ему предъявили обвинение в получении взятки. 21 декабря суд заключил его под арест до 17 февраля 2018 года. 15 февраля суд в Нижнем Новгороде продлил Сорокину срок содержания под стражей на три месяца, до 18 мая 2018 года. По данным суда, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере.

С 2005 года по 2010 год Сорокин был депутатом городской думы Нижнего Новгорода, с 2010 года по 2015 год — главой Нижнего Новгорода (избран из числа депутатов гордумы). В 2016 году избран в Законодательное собрание Нижегородской области.