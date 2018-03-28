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Олег Сорокин заявил о сложении полномочий депутата нижегородского ЗС
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Олег Сорокин заявил о сложении полномочий депутата нижегородского ЗС 

Российская Газета 1 час назад
Фото: В городе N
Вице-спикер законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин, находящийся сейчас под следствием по делу о получении взятки, написал заявление о сложении депутатских полномочий.
Как сообщили «РГ» в пресс-службе заксобрания, соответствующий вопрос сегодня был рассмотрен на заседании комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества.
Ранее, напомним, о сложении мандата сообщил и сын Сорокина — Никита. Вопрос о статусе обоих депутатов внесен в повестку завтрашнего заседания заксобрания.
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