Олег Сорокин заявил о сложении полномочий депутата нижегородского ЗС

Вице-спикер законодательного собрания Нижегородской области Олег Сорокин , находящийся сейчас под следствием по делу о получении взятки, написал заявление о сложении депутатских полномочий.

Как сообщили «РГ» в пресс-службе заксобрания, соответствующий вопрос сегодня был рассмотрен на заседании комитета по информационной политике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества.

Ранее, напомним, о сложении мандата сообщил и сын Сорокина — Никита. Вопрос о статусе обоих депутатов внесен в повестку завтрашнего заседания заксобрания.