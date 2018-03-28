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Глава заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия депутата
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Глава заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия депутата 

ТАСС 16 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 марта. /ТАСС/. Спикер законодательного собрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия депутата. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"В связи со сложившимися обстоятельствами, в результате которых я не могу качественно исполнять свои депутатские обязанности, я принял решение сложить полномочия. Из партии уходить я не собираюсь, буду продолжать свою работу в молодежной организации, заниматься общественной деятельностью, как и в каком объеме, надеюсь, пойму в ближайшие пару месяцев", — написал Сорокин.
Информацию об уходе главы заксобрания области подтвердили в его пресс-службе, но не уточнили причины такого решения. «Да, он на Facebook выложил информацию. Посмотрите на его личной странице», — прокомментировали в пресс-службе.
19 декабря 2017 был задержан отец Никиты Сорокина и экс-мэр Нижнего Новгорода Олег Сорокин. Ему предъявили обвинение в получении взятки. 21 декабря суд заключил его под арест до 17 февраля 2018 года. По данным суда, Сорокин, являясь главой Нижнего Новгорода, лично получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере.
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