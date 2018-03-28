Глава заксобрания Нижегородской области Никита Сорокин сложил полномочия депутата

"В связи со сложившимися обстоятельствами, в результате которых я не могу качественно исполнять свои депутатские обязанности, я принял решение сложить полномочия. Из партии уходить я не собираюсь, буду продолжать свою работу в молодежной организации, заниматься общественной деятельностью, как и в каком объеме, надеюсь, пойму в ближайшие пару месяцев", — написал Сорокин.

Информацию об уходе главы заксобрания области подтвердили в его пресс-службе, но не уточнили причины такого решения. «Да, он на Facebook выложил информацию. Посмотрите на его личной странице», — прокомментировали в пресс-службе.