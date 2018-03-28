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Стареем вместе: новая фишка западных пенсионеров
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Стареем вместе: новая фишка западных пенсионеров 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Поразительно, но примерно через 30 лет количество людей, достигших пенсионного возраста, увеличится по всему миру втрое. Неудивительно, что уже сейчас стоит задуматься о том, как можно улучшить качество жизни тех людей, кому «перевалило за 60».
Часто за людьми старческого возраста присматривают родные и близкие. Других же рекомендуют отправлять в дома престарелых, где они смогут получить квалифицированные надлежащий уход. Однако есть те пенсионеры, которые предпочитают жизнь без нянь и надсмотрщиков. Они лишь наслаждаются обществом своих друзей и ровесников. Это новое понятие называется «кохаузинг» — оно обозначает совместное проживание. Такую систему, основой которой является общение с ровесниками и друзьями, впервые испробовали в Дании.
Кохаузингом являются частные деревни, обитатели которых живут в собственных домах, но пространство для досуга — общее. ​Впрочем, в кохаузингах много своих правил, однако деревушки постепенно распространяются по территории Европы и Америки. Что касается стариков, проживающих в кохаузингах — за них можно только порадоваться. Несмотря на свой возраст они не перестают быть активными членами общества.
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