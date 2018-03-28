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Наркодоходы будут уходить в пользу государства
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Наркодоходы будут уходить в пользу государства 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сейчас разрабатываются законодательные механизмы для обращения в пользу государства наркодоходов. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая 28 марта в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».
«Сейчас разрабатываются законодательные механизмы обращения в пользу государства наркодоходов по аналогии с порядком взыскания имущества, полученных в результате коррупционных преступлений», — сказал министр. По его словам, необходимо создавать условия, когда потенциальную прибыль преступников нельзя будет сопоставить со степенью риска для них.
«Внедрение указанной меры должно стать эффективной мерой в разрушении экономической составляющей организованной преступности и противодействию отмыванию незаконных доходов», подчеркнул Владимир Колокольцев.
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