Наркодоходы будут уходить в пользу государства

«Сейчас разрабатываются законодательные механизмы обращения в пользу государства наркодоходов по аналогии с порядком взыскания имущества, полученных в результате коррупционных преступлений», — сказал министр. По его словам, необходимо создавать условия, когда потенциальную прибыль преступников нельзя будет сопоставить со степенью риска для них.

«Внедрение указанной меры должно стать эффективной мерой в разрушении экономической составляющей организованной преступности и противодействию отмыванию незаконных доходов», подчеркнул Владимир Колокольцев.