Наркодоходы будут уходить в пользу государства 

Сейчас разрабатываются законодательные механизмы для обращения в пользу государства наркодоходов. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, выступая 28 марта в Совете Федерации в рамках «правительственного часа».
«Сейчас разрабатываются законодательные механизмы обращения в пользу государства наркодоходов по аналогии с порядком взыскания имущества, полученных в результате коррупционных преступлений», — сказал министр. По его словам, необходимо создавать условия, когда потенциальную прибыль преступников нельзя будет сопоставить со степенью риска для них.
«Внедрение указанной меры должно стать эффективной мерой в разрушении экономической составляющей организованной преступности и противодействию отмыванию незаконных доходов», подчеркнул Владимир Колокольцев.