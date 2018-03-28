Работодатели Башкирии будут самостоятельно устанавливать квоты для инвалидов

Кабмин РФ поставил задачу увеличить численность инвалидов в трудоспособном возрасте. Так, в соответствии с законом организациям, численность которых составляет 35 человек и более, устанавливается квота в размере 2% от среднесписочного количества работников.

Все работодатели в республике должны будут самостоятельно определять и устанавливать квоту для трудоустройства людей с ограниченными возможностями и каждый месяц предоставлять информацию в службу занятости.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что программы по трудоустройству молодых инвалидов не приняты почти в половине регионов.