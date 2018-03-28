Ещё
Юнармия объявила видеоконкурс «Маршалы Победы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Юнармия объявила видеоконкурс «Маршалы Победы» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Победители конкурса получат путевки в знаменитый лагерь «Артек», а также другие призы.
Юнармейское отделение Москвы и области запустило видеоконкурс «Как стать Маршалом Победы». В нем могут принять участие ребята от 8 до 18 лет.
Конкурс преследует цели повысить интерес у школьников к историческим и культурным ценностям России, к увековечиванию памяти предков и к борьбе с фальсификацией истории.
Участникам ВВПОД «Юнармия» Москвы и Московской области предлагается снять двухминутные ролики о знаменитых полководцах и отправить видео организаторам в формате avi или MPEG4 до 20 апреля.
Победитель конкурса, занявший 1-е место, получит возможность обучаться в Московской школе телевидения и радиовещания «Академия ТВ» и путевку в «Международный детский центр „Артек“ в Крыму.
Призеры, занявшие 2-е и 3-е места, также поедут „Артек“ и получат памятные призы.
Подведение итогов конкурса пройдет с 20 апреля по 27 апреля 2018 г.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России СМИ узнали о странном поведении Скрипаля и его дочери перед отравлением В СК прокомментировали информацию о «секретности» при выдаче тел в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово351
Названо окончательное число погибших в Кемерово450
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово132
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1070
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение