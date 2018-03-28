Энергетики выявили недобросовестных потребителей электричества

В коммерческих предприятиях этих населенных пунктов энергетики провели инструментальную проверку состояния приборов учета электроэнергии, сверили показания счетчиков, где было необходимо — установили дополнительные антимагнитные пломбы.

При осмотре прибора учета одного из магазинов в Чебеньках специалисты «Оренбургэнерго» обнаружили изменение рисунка на антимагнитной пломбе.

— Рисунок потемнел, значит, на счетчик было воздействие постороннего магнитного поля, — поясняет Инна Митрофанова, сотрудник группы балансов и учета электроэнергии Пригородного РЭС Оренбургского ПО филиала «Оренбургэнерго». В результате показания искажены, потому как была нарушена работа прибора учета.

По факту выявленных нарушений энергетики составили акт. Теперь собственник магазина оплатит не только сэкономленные таким образом киловатты, но и административный штраф.

— Рейды по выявлению несанкционированных подключений к электросетям, плановые и внеплановые проверки приборов учета проводятся ежемесячно, — рассказал Денис Агеев, заместитель директора по реализации услуг Оренбургского ПО филиала «Оренбургэнерго». — Так, с начала года по областному центру и Оренбургскому району было проведено 336 выездов, обнаружено 102 факта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 1,9 млн кВт*ч на общую сумму почти 10,3 млн рублей. Мы постоянно предупреждаем потребителей, что за подобные действия предусмотрен административный штраф.

В «Оренбургэнерго» работает телефон «горячей линии» 8 (3532) 98-48-48, специалисты которой принимают от неравнодушных потребителей заявления о нарушениях и несанкционированных подключениях к электрическим сетям. Анонимность гарантирована.