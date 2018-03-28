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Энергетики выявили недобросовестных потребителей электричества
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Энергетики выявили недобросовестных потребителей электричества 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Специалисты Оренбургского производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети) — «Оренбургэнерго» провели рейд по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии в поселке имени Куйбышева, в селах Каменноозерное и Чебеньки Оренбургского района.
В коммерческих предприятиях этих населенных пунктов энергетики провели инструментальную проверку состояния приборов учета электроэнергии, сверили показания счетчиков, где было необходимо — установили дополнительные антимагнитные пломбы.
При осмотре прибора учета одного из магазинов в Чебеньках специалисты «Оренбургэнерго» обнаружили изменение рисунка на антимагнитной пломбе.
— Рисунок потемнел, значит, на счетчик было воздействие постороннего магнитного поля, — поясняет Инна Митрофанова, сотрудник группы балансов и учета электроэнергии Пригородного РЭС Оренбургского ПО филиала «Оренбургэнерго». В результате показания искажены, потому как была нарушена работа прибора учета.
По факту выявленных нарушений энергетики составили акт. Теперь собственник магазина оплатит не только сэкономленные таким образом киловатты, но и административный штраф.
— Рейды по выявлению несанкционированных подключений к электросетям, плановые и внеплановые проверки приборов учета проводятся ежемесячно, — рассказал Денис Агеев, заместитель директора по реализации услуг Оренбургского ПО филиала «Оренбургэнерго». — Так, с начала года по областному центру и Оренбургскому району было проведено 336 выездов, обнаружено 102 факта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на 1,9 млн кВт*ч на общую сумму почти 10,3 млн рублей. Мы постоянно предупреждаем потребителей, что за подобные действия предусмотрен административный штраф.
В «Оренбургэнерго» работает телефон «горячей линии» 8 (3532) 98-48-48, специалисты которой принимают от неравнодушных потребителей заявления о нарушениях и несанкционированных подключениях к электрическим сетям. Анонимность гарантирована.
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