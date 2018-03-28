Студенческие отряды Приморья задействуют на крупных стройках

Глава Приморья отметил, что такие акции очень важны.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с представителями Приморского регионального отделения молодежного движения «Российские студенческие отряды», в среду, 28 марта.

В настоящее время в студотрядах Приморья насчитывается более тысячи бойцов. По словам руководителя приморского отделения «Российских студенческих отрядов» Романа Гритченко, ребята работают по самым разным направлениям: проводниками в поездах дальнего следования, официантами, грузчиками, упаковщиками, вожатыми, на стройках, помогают в организации крупных мероприятий. Отдельное направление — путина: приморские студенты ежегодно работают на рыбных предприятиях Сахалина, Камчатки, севера Хабаровского края

Андрею Тарасенко также рассказали об акции «Снежный десант-2018», которую студенты проводят в Приморье уже несколько лет подряд. В прошлом году она прошла в 32 населенных пункта в шести районах края. Бойцы студенческих отрядов провели развлекательные и обучающие мероприятия в школах, детских домах, реабилитационных центрах для детей и подростков, оказали помощь пожилым людям и ветеранам в ремонте домов, колке дров и уборке снега.

Врио губернатора отметил, что такие акции очень важны.

«Хорошо, что вы ездите по краю. Я тоже часто езжу по Приморью, и знаю, что многие ребята не были во Владивостоке . Вы показываете им пример, как можно ярко жить, помогать людям», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня сила и энергия студентов необходима краю, который развивается.

«Ваши умения и желание работать пригодятся во многих сферах. К примеру, мы сейчас начинаем большую программу по строительству служебного жилья, студенческие отряды тоже будем привлекать на эти стройки. Это же и для вас жилье — ведь вы будущие специалисты, врачи, педагоги», — обозначил Андрей Тарасенко.

Командир студенческого медицинского отряда обратилась к главе региона с вопросом о возможном трудоустройстве.

«Наше направление достаточно молодое, и многие медицинские учреждения опасаются брать нас на практику, не зная, что мы можем помочь и не подведем», — сказала девушка.

Андрей Тарасенко отметил, что больницам и поликлиникам нужны рабочие руки. Он пообещал поддержать это направление.

«С вашими коллегами-педагогами решили вопрос — ребята уже поехали на практику в районы Приморья, в школах ими очень довольны. С будущими медработниками будем действовать по такому же принципу — направлять на практику в города и районы», — обозначил врио губернатора.