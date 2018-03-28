В Москве начинает работать форум и выставка «Moscow International Recycling Expo»

Москва , 26 марта 2018 г. Ежегодный форум с выставкой по вторсырью «Moscow International Recycling Expo» (18+) крупнейшее в Европе мероприятие, ставшее заметным событием для отрасли рециклинга. Оно приобретает всё больший вес с учетом государственных экологических задач и диверсификации рынка для многих стран мира.

Форум «Moscow International Recycling Expo» уже 14 лет является деловой площадкой международного уровня, собирающей сотни профессионалов в области обращения с ломом металлов, отходов электронного и электротехнического оборудования и отходами производств из более чем трех десятков стран.

Проблема изменения климата и сокращения ресурсов стали задачей международного масштаба и делает тему рециклинга как никогда актуальной. В ситуации, когда растет потребление и наращиваются темпы производства, грамотное обращение с электронными, промышленными и потребительскими отходами и ломом металлов лежит в основе устойчивого развития и экологической безопасности всего мира. Не случайно задача «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства» обозначена среди семнадцати Целей Устойчивого Развития ООН

Швейцарии. В инициативный организационный комитет международной выставки по утилизации и рециклингу сегодня входят ассоциация переработчиков лома и утилизации транспортных средств НП НСРО «РУСЛОМ. КОМ» и другие крупнейшие Ассоциации России в сфере переработки вторсырья, а также представители общественных и коммерческих организаций из Японии

Сингапура, Финляндии, Турции, Венгрии, Италии, Австрии, Казахстана, Участие в нынешнем форуме принимают представители государственных и деловых кругов Японии, Китая Германии , Швейцарии, Франции Узбекистана и многих других стран. Всего на выставке представлено 50 экспонентов. Участие в форуме примут более тысячи гостей и делегатов.

Москва, как хозяйка форума в рамках мероприятия предлагает к рассмотрению такие ключевые темы в сфере государственной политики как:

Участникам форума и выставки предложены рассмотрению такие ключевые темы как:

Сырьевая безопасность металлургии, меры государственной поддержки отрасли обращения с ломом и отходами

Отмена НДФЛ на вторсырье (21 марта 2018 в первом чтении Госдумы единогласно принят закон от отмене НДФЛ на макулатуру);

Стратегия обращения с отходами производства и потребления до 2030 г.

Расширенная ответственность товаропроизводителей

Электронные и электротехнические отходы;

Нормативы утилизации-2018

Экологические сборы-2018

Утилизационные сборы и стратегия развития отрасли утилизации транспортных средств, вышедших из эксплуатации -2018

Региональные операторы, операторы по обращению с отходами

Экспорт, импорт, трансграничное перемещение отходов

Техническое регулирование, стандартизация, наилучшие доступные технологии

Легализация отрасли обращения с ломом и др.

Среди органов российской власти, которые поддержали мероприятие и примут участие в мероприятиях форума и выставки:

— Директор департамента металлургии и материалов Минстерства промышленности и торговли Россйской Федерации Павел Вадимович Серватинский;

— Заместитель директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Куприн Роман Григорьевич;

— Заместитель начальника отдела экономики природопользования Департамента экономики и финансов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Фильченкова Ольга Александровна;

В деловой программе форума и выставки проходят следующие мероприятия

14-й международный форум «Лом черных и цветных металлов»

3-й Евразийский Конгресс «Решения для отходов электронного и электротехнического оборудования»

Федеральное совещание по НДС на лом Пресс-конференции

отраслевые круглые столы и семинары (финансы, технологии, законодательство, маркетинг и др.)

курсы повышения квалификации на базе МИСиС в сфере рециклинга

сессии по поиску международных партнеров

церемония награждения, вечерние мероприятия и многое другое.