Тулеев записал обращение к жителям Кемерово

"Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию", — заявил Тулеев на видео.

Накануне жители Кемерово провели стихийный митинг в центре города с требование отставки властей после трагедии в ТЦ, где при пожаре погибли 64 человека. Тулеев так и не вышел к участникам акции. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе митинга на коленях попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово.

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