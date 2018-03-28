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Тулеев записал обращение к жителям Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев записал обращение к жителям Кемерово 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Глава Кемеровской области Аман Тулеев обратился к жителям региона в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня», в котором заявил, что «на трагедии пытаются нажиться и стравить людей», сообщает РИА «Новости».
"Про трагедию вы все знаете. И вокруг нее определенные силы целенаправленно пытаются стравить людей. Пытаются на чужом горе нажиться и, соответственно, страшно просто раскачивают ситуацию", — заявил Тулеев на видео.
Накануне жители Кемерово провели стихийный митинг в центре города с требование отставки властей после трагедии в ТЦ, где при пожаре погибли 64 человека. Тулеев так и не вышел к участникам акции. Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в ходе митинга на коленях попросил прощения у собравшихся на главной площади Кемерово.
Новость дополняется.
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