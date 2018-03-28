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Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поблагодарил за поддержку всех, кто поддержал жителей Кузбасса в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», где погибли десятки людей.
Губернатор при этом заявил, в дни трагедии «определенные силы пытаются стравить людей», передает «Интерфакс».
«Страшно просто раскачивают ситуацию», — добавил он в видеообращении главы региона, распространенном пресс-службой обладминистрации.
Губернатор также сообщил, что 27 марта поступил анонимный звонок о минировании шахты «Полосухинская», ранее поступали звонки о минировании шахты «Юбилейная», «Антоновская». «Для чего это делается? Чтобы озлобились люди. Просто травля идет со всех сторон», — сказал Тулеев.
Губернатор заявил, что виновники происшедшего должны понести ответственность, а также о недопустимости перекладывании ответственности на «вахтеров и билетерш».
Тулеев напомнил, что в пожаре погибла его племянница.
«Все семьи, в которых погибли — мы обязательно примем и досконально окажем помощь», — сказал он, уточнив, что личный прием начнется в среду.
Тулеев также сообщил, что правительство РФ перечислит семьям погибших по 1 млн рублей, по 200 тыс. руб. за получение легкого вреда здоровью, и по 400 тыс. руб. — за получение тяжелых травм.
Общая сумма выплат семьям каждого погибшего с учетом средств бизнеса и областных властей составит 5 млн рублей, перечисление средств начнется в среду, сказал губернатор.
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека.
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