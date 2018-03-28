Баночки налево, пакетики направо: как жителю Архангельска встать на путь сортировки мусора 

Спасти планету от вредного влияния человека потребляющего не удастся, но наладить личные отношения с мусором может каждый. Раздельный сбор для этого отличная точка входа в проблему мусора, считает пресс-секретарь Гринписа России, создатель проекта «Вятка без мусора» и эколог-активистка Ирина Козловских. Вместе с ней 29.ru рассказывает, как правильно подходить к раздельному сбору мусора и почему это важно.
Эколог Ирина Козловских
— С чего начать? — Первым делом нужно узнать, каковы ваши возможности: какие виды вторсырья можно сдать в городе, доступно ли для вас расположены пункты сбора. В Архангельске ответ на эти вопросы могут дать активисты экологических движений или карта Recyclemap. Ситуация, когда ты что-то собираешь, а потом не можешь сдать и вновь отправляешь все в общий контейнер очень демотивирует. Начинать лучше с малого — собирать по фракциям. Например, собираете пластиковые бутылки месяц — сдаете их, а после принимаетесь за макулатуру. Опасные отходы — ртутные лампы, батарейки — надо отделять сразу. Когда какие-то фракции не принимаются совсем, то покупать продукты можно в том, что перерабатывается точно. Можно, например, молоко покупать в бутылках, а не в тетрапаках. Вместо фасовочных пакетов в магазинах пользоваться своими экопакетами — из ткани или сетки. Чтобы не разводить дома много пластика, достаточно завести себе одну бутылку — и в ней брать воду с собой. — Как организовать раздельный сбор дома? — Система будет зависеть от того, что собираете и сколько пространства в квартире готовы под это отдать. Кому-то удобно все складывать в одну корзину и рассортировать перед сдачей, кому-то — завести отдельные коробки для всего. Пластик и стекло, прежде чем складывать, нужно помыть. Чтобы мусор не захламил дом, все собранное нужно прессовать, сминать, сплющивать, складывать. — Если я не занимаюсь раздельным сбором, какой вред я наношу? — Есть разные классы отходов, в большей или меньшей степени вредят все. Когда органика гниет, вырабатывается газ — метан, ответственный за парниковый эффект и повышение температуры на Земле. При этом есть куда более опасные классы. Самые вредоносные — ртутные лампы, батарейки и любой электронный лом. Уже все понимают, что батарейку нельзя бросать в общий контейнер; они содержат тяжелые металлы. Когда она попадает в почву, металлическая оболочка начинает ржаветь, ломается, а вещества уходят в почву. Травятся живые организмы, и тяжелые металлы попадают в грунтовые воды. От ртути тоже ничем не избавиться. Например, если ртуть попала в водоём, то она будет и в рыбе, которая может оказаться у вас на столе. — Куда сдавать опасные отходы, если пунктов приема нет? — Батарейки в Архангельске принимают некоторые сети магазинов, в конце 2017 года автомат по приему поставлен на Выучейского. Пунктом приёма ртутных и энергосберегающих ламп из дома может стать управляющая компания. УК обязаны брать их у вас и утилизировать. У них должны быть заключены договоры на утилизацию. Они не распространяются особо об этой возможности, так как за утилизацию нужно платить деньги, но если заранее договориться с руководством — лампы примут.
Батарейки в Архангельске принимают некоторые сети магазинов
— Можно ли отправить на переработку пищевые отходы? — Такой переработки сейчас нет, и это труднопроходимая тема. В офисе Гринписа в Москве стоит утилизатор — дробилка под мойкой. Туда попадают банановые шкурки, кожура, заварка. Все это измельчается в кашицу, промывается водой, идет в канализацию и на люберецких очистных сооружениях из этих отходов делают биогаз. — Как можно применить их на Севере, где нет варианта с биогазом? — Если есть дом в частном секторе, то пищевые отходы можно вывозить в компостную яму в огороде. Около месяца всю органику можно выносить на балкон — там холодно, а потом вывозить на дачу, в итоге меньше денег потратится на удобрения. — А если сада-огорода нет? — Некоторое количество пищевых отходов можно положить в морозильную камеру или подсушить на батарее. Но собирать недолго — недели две, а после вывезти в лес. Еще одна технология — вермикомпостирование. Пищевые отходы складываются в специальную пластиковую ёмкость, где за них принимаются черви. Бывшая еда становится биогумусом — им легко удобрять комнатные цветы. Стоит конструкцию порядка 10 тысяч рублей, но при смекалке потратить можно гораздо меньше, взяв самые простые пластиковые тары и дождевых червей в магазине для рыболовов. В емкости нужно сделать небольшие отверстия, чтобы уходил конденсат. Такая система не дает никаких запахов в квартире, а переработать можно также любые очистки, кроме шкурок от цитрусовых и лука — у них слишком резкий запах.
— Чей опыт раздельного сбора можно взять себе в пример? — Раздельный сбор везде проходит по-разному. В Японии, Германии, Швеции собирают раздельно, но есть процент мусора, который они сжигают. В этих странах места под свалки просто нет. 80% отходов возвращают в оборот в Сан-Франциско. К 2020 году они хотят выйти на ноль отходов. В городах Латинской Америки действуют социальные программы, где пластиковыми бутылками можно насобирать на проезд или на талоны на питание. В Индии к сбору мусора привлекают самые низшие касты — им отдают отходы бесплатно или за помощь по дому. — Кто в городе должен продвигать идею раздельного сбора? — В первую очередь просвещать должны активисты. Самое лучшее просвещение — словом и личным примером. Когда другие видят пример безотходного образа жизни, хотят попробовать тоже. Власти, ставя по городу контейнеры для раздельного сбора, должны закладывать деньги и на пропаганду, поддерживать активистов. У многих возникает вопрос, в чем смысл, если весь тщательно разделенный мусор вывозится в одной машине. У властей обычно нет времени объяснять, почему так и что на ленте мусоропереработки все вновь сортируется. Просвещение должно быть адекватным. Надо разговаривать с потребителем на одном языке. Если на контейнере написано «полимерные отходы», далеко не все поймут, что сюда туда можно выбросить пластик.