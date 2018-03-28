В Кемерово отправлен в отставку замгубернатора 

Руководитель аппарата администрации Кемеровской области, заместитель губернатора Алексей Зеленин ушел в отставку.
— Замгубернатора Кемеровской области Алексей Зеленин снят с должности, его место займет Ольга Турбаба, — сообщает информационное агентство ТАСС.
Алексей Зеленин был назначен заместителем губернатора Амана Тулеева и руководителем аппарата администрации Кемеровской области в 2013 году. Ранее он возглавлял в областной администрации департамент молодежной политики и спорта, Ольга Турбаба с апреля 2016 года занимала должность заместителя мэра Кемерова и являлась руководителем его аппарата.