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В УрФО стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности»
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В УрФО стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности» 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Как сообщает ugra-news, с марта по ноябрь компании, у которых есть благотворительные проекты, будут обмениваться опытом на круглых столах и вебинарах. Также среди участников пройдет конкурс социальных программ.
По словам генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Жанны Котовой, в планах организации заключить соглашение с «Форумом Доноров» в рамках сотрудничества и развития благотворительности и добровольчества на территории.
«Это будет системная работа на постоянной основе. Мы, как вновь созданный фонд начинаем работать с гражданскими инициативами, социально-ориентированными некоммерческими организациями, и мы видим, что поддержка от крупных предприятий есть», — отметила директор фонда.
Помимо этого, компании-доноры приглашены принять участие в Гражданском форуме, который пройдет 30 марта.
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