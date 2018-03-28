В УрФО стартовал проект «Лидеры корпоративной благотворительности»

Как сообщает ugra-news, с марта по ноябрь компании, у которых есть благотворительные проекты, будут обмениваться опытом на круглых столах и вебинарах. Также среди участников пройдет конкурс социальных программ.

По словам генерального директора фонда «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» Жанны Котовой, в планах организации заключить соглашение с «Форумом Доноров» в рамках сотрудничества и развития благотворительности и добровольчества на территории.

«Это будет системная работа на постоянной основе. Мы, как вновь созданный фонд начинаем работать с гражданскими инициативами, социально-ориентированными некоммерческими организациями, и мы видим, что поддержка от крупных предприятий есть», — отметила директор фонда.

Помимо этого, компании-доноры приглашены принять участие в Гражданском форуме, который пройдет 30 марта.