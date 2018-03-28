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«ТВР-Панорама» станет отличным подарком вашим близким!
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«ТВР-Панорама» станет отличным подарком вашим близким! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Заканчивается досрочная льготная подписка на второе полугодие. Осталось всего три дня, в течение которых можно оформить досрочную подписку на газету «ТВР-Панорама» на второе полугодие 2018 года. До 31 марта в ходе досрочной подписки, как обычно, действует каталожная цена предыдущего полугодия, и это самый выгодный момент для оформления подписки. Кроме того, в ходе подписки разыгрываются три сертификата от магазина «Бастет» — на 10000 рублей каждый. «Бастет» — это подушки, одеяла, пледы, роскошное постельное белье, полотенца и другой домашний текстиль. Это то, что пригодится в каждом доме. Купон и условия розыгрыша публикуются в каждом номере газеты «ТВР—Панорама».
Молодые люди сегодня все чаще говорят: «Зачем нам газета? Всю информацию мы получаем в интернете…» Но подумайте о своих близких, которые могут быть не столь «продвинутыми».
Подписка на «ТВР-Панораму» станет прекрасным подарком вашей маме, бабушке! Всякий раз, получая газету, они будут чувствовать вашу заботу. Газета поможет им оставаться в курсе всех событий, ощущать сопричастность к жизни Карелии. В «ТВР-Панораме» публикуется вся важная социально значимая информация, касающаяся граждан старшего поколения — больше в печатном виде ее не найти нигде. На один из ближайших трех дней запланируйте себе:
Зайти на почту и оформить подписку!
Доставьте радость себе и близким! По материалам: ptzgovorit.ru
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