Из нескольких кузбасских шахт эвакуировали шахтеров — Тулеев

Аман Тулеев рассказал об анонимных звонках на кузбасские шахты.

По словам губренатора, дважды звонили на шахту «Юбилейную», работников приходилось поднимать два раза. Также поступали анонимные звонки на шахты «Антоновская» и «Полосухинская», где также проводилась эвакуация. На данный момент нет сведений, откуда поступали звонки.

Напомним, минувшей ночью в Кемерове эвакуировали два кафе и торговый центр, куда также поступали сообщения о минировании.

Глава региона назвал такие поступки кощунством. По его словам, это делается специально, чтобы «натравить одну часть населения на другую, взбудоражить людей».