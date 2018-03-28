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Из нескольких кузбасских шахт эвакуировали шахтеров — Тулеев
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из нескольких кузбасских шахт эвакуировали шахтеров — Тулеев 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Аман Тулеев рассказал об анонимных звонках на кузбасские шахты.
По словам губренатора, дважды звонили на шахту «Юбилейную», работников приходилось поднимать два раза. Также поступали анонимные звонки на шахты «Антоновская» и «Полосухинская», где также проводилась эвакуация. На данный момент нет сведений, откуда поступали звонки.
Напомним, минувшей ночью в Кемерове эвакуировали два кафе и торговый центр, куда также поступали сообщения о минировании.
Глава региона назвал такие поступки кощунством. По его словам, это делается специально, чтобы «натравить одну часть населения на другую, взбудоражить людей».
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