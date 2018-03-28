«Алтайвагон» расторгает лицензионный договор с УВЗ

"АО «Алтайвагон» не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров, ввиду неспособности последнего проводить последовательную политику использования своей интеллектуальной собственности и попыток избежать солидарной ответственности за возможные ее недостатки", — говорится в сообщении. Согласно заявлению, «Алтайвагон» сообщал о ненадежности используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако в УВЗ не предприняли «никаких действий для решения проблемы», использовав «ее для ведения нечестной конкурентной борьбы».

Срыв поставок комплектующих для тележки мод. 18-194-1 их изготовителями по лицензии УВЗ привел к невозможности исполнения «Алтайвагоном» контракта с АО «СУЭК» , отмечается в сообщении. В декабре прошлого года ТАСС сообщал со ссылкой на УВЗ, что предприятие подало иск о расторжении лицензионного договора с АО «Алтайвагон» на производство вагонных тележек модели 18-194-1 с увеличенной максимальной осевой нагрузкой в 25 тонн. Тогда в УВЗ отметили, что решение было принято в виду того, что лицензиат не обеспечил выполнение требований к соблюдению качества и порядку предоставления достоверной отчетной документации.