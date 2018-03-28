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«Алтайвагон» расторгает лицензионный договор с УВЗ
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«Алтайвагон» расторгает лицензионный договор с УВЗ 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. АО «Алтайвагон» расторгает лицензионный договор с АО "НПК «Уралвагонзавод» на использование конструкторской документации на тележку грузового вагона модели 18-194-1, следует из официального заявления первого.
"АО «Алтайвагон» не видит реальных перспектив сотрудничества с одним из своих бывших партнеров, ввиду неспособности последнего проводить последовательную политику использования своей интеллектуальной собственности и попыток избежать солидарной ответственности за возможные ее недостатки", — говорится в сообщении. Согласно заявлению, «Алтайвагон» сообщал о ненадежности используемых в комплектации инновационной тележки полиуретановых изделий, однако в УВЗ не предприняли «никаких действий для решения проблемы», использовав «ее для ведения нечестной конкурентной борьбы».
Срыв поставок комплектующих для тележки мод. 18-194-1 их изготовителями по лицензии УВЗ привел к невозможности исполнения «Алтайвагоном» контракта с АО «СУЭК», отмечается в сообщении. В декабре прошлого года ТАСС сообщал со ссылкой на УВЗ, что предприятие подало иск о расторжении лицензионного договора с АО «Алтайвагон» на производство вагонных тележек модели 18-194-1 с увеличенной максимальной осевой нагрузкой в 25 тонн. Тогда в УВЗ отметили, что решение было принято в виду того, что лицензиат не обеспечил выполнение требований к соблюдению качества и порядку предоставления достоверной отчетной документации.
В своем заявлении «Алтайвагона» «выражает несогласие с правовыми и фактическими основаниями иска о расторжении лицензионного договора и видит необходимость прекращения этих отношений для решения более важных задач». «Алтайвагон» — один из крупнейших в РФ заводов по производству железнодорожного грузового подвижного состава. По данным компании, с долей рынка 12% занимает третье место в России. Входит в состав холдинговой компании «СДС-Маш».
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