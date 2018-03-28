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Возле строительного колледжа в Таганроге выставили оцепление из-за бесхозного пакета
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Возле строительного колледжа в Таганроге выставили оцепление из-за бесхозного пакета 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Жителей Таганрога напугал бесхозный предмет, оставленный рядом с местным строительным колледжем. Подозрительный пакет заметили сегодня, 28 марта, утром на улице Александровской.
Прохожие вызвали на место полицейских, саперов и сотрудников МЧС. Специалисты выставили оцепление на улице Александровской и перекрыли движение по ней от переулка Лермонтовского до переулка Итальянского.
— Утром в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехали сотрудники полиции. Они провели проверку и выяснили, что ничего опасного в бесхозном пакете нет, — сообщили 161.ru в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Как стало известно 161.ru, в пакете лежал мусор.
На прошлой неделе в центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле пешеходного перехода коробки. В ней также ничего опасного не обнаружили.
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