Возле строительного колледжа в Таганроге выставили оцепление из-за бесхозного пакета

Жителей Таганрога напугал бесхозный предмет, оставленный рядом с местным строительным колледжем. Подозрительный пакет заметили сегодня, 28 марта, утром на улице Александровской.

Прохожие вызвали на место полицейских, саперов и сотрудников МЧС . Специалисты выставили оцепление на улице Александровской и перекрыли движение по ней от переулка Лермонтовского до переулка Итальянского.

— Утром в полицию поступило сообщение о подозрительном предмете. На место выехали сотрудники полиции. Они провели проверку и выяснили, что ничего опасного в бесхозном пакете нет, — сообщили 161.ru в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

Как стало известно 161.ru, в пакете лежал мусор.

На прошлой неделе в центре Ростова выставили оцепление из-за брошенной возле пешеходного перехода коробки. В ней также ничего опасного не обнаружили.