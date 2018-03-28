В каких районах Архангельской области отремонтируют дома культуры? 

Будут ли ремонтировать Дома культуры в глубинке? Во многих сёлах здания уже на ладан дышат.
Д. Погубов, Ленский район
Отвечает министр культуры Вероника Яничек:
— В этом году мы не только решим вопросы, связанные с текущим и капитальным ремонтом целого ряда учреждений культуры на селе и в небольших городах, но и продолжим важную работу по развитию и укреплению их материально-технической базы. Субсидии на эти цели направлены в Коряжму, Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский и другие районы Поморья.
Из федерального и областного бюджета на это будет выделено 17,8 млн рублей, плюс — 1,4 млн рублей муниципальных средств. Капремонт ждёт Рочегодский центр культуры, Афанасьевский культурный центр, Карпогорский культурный центр и Холмогорскую централизованную клубную систему — Светлозерский дом культуры, Луковецкий дом культуры и Ракульский клуб.
Кроме того, субсидии на текущий ремонт своих помещений в 2018 году получат дома культуры и их подразделения, расположенные в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек — всего 11 учреждений.