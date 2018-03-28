В каких районах Архангельской области отремонтируют дома культуры?

Будут ли ремонтировать Дома культуры в глубинке? Во многих сёлах здания уже на ладан дышат.

Д. Погубов, Ленский район

Отвечает министр культуры Вероника Яничек:

— В этом году мы не только решим вопросы, связанные с текущим и капитальным ремонтом целого ряда учреждений культуры на селе и в небольших городах, но и продолжим важную работу по развитию и укреплению их материально-технической базы. Субсидии на эти цели направлены в Коряжму , Верхнетоемский, Вилегодский, Каргопольский, Коношский и другие районы Поморья.

Из федерального и областного бюджета на это будет выделено 17,8 млн рублей, плюс — 1,4 млн рублей муниципальных средств. Капремонт ждёт Рочегодский центр культуры, Афанасьевский культурный центр, Карпогорский культурный центр и Холмогорскую централизованную клубную систему — Светлозерский дом культуры, Луковецкий дом культуры и Ракульский клуб.

Кроме того, субсидии на текущий ремонт своих помещений в 2018 году получат дома культуры и их подразделения, расположенные в населённых пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек — всего 11 учреждений.