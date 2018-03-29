Ещё
Семьи школьников-инвалидов получат дополнительную поддержку от властей Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Семьи школьников-инвалидов получат дополнительную поддержку от властей Подмосковья 

ТАСС 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, смогут получить дополнительную ежегодную компенсацию на питание и одежду для занятий ребенку, если он ходит в государственную или муниципальную школу. Соответствующий закон в четверг приняла Московская областная дума, передает корреспондент ТАСС.
"Проект закона разработан в целях установления права семей, воспитывающих детей инвалидов, на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежегодной выплаты на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения в государственной образовательной организации Московской области или муниципальной образовательной организации в Московской области … за счет средств бюджета Московской области", — представила закон министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.
Согласно пояснительной записке к закону, этой помощью смогут воспользоваться семьи, чей среднедушевой доход будет ниже, чем 1,5 прожиточного минимума для Московской области. Размер, порядок и сроки получения выплаты на правительство Московской области установит в дальнейшем.
Однако разработчики законопроекта предполагают, что она составит около 13 тыс. рублей.
Аналогичная мера поддержки сейчас действует в Московской области для многодетных семей. «Предоставление аналогичных выплат для семей, воспитывающих детей-инвалидов, позволит значительно улучшить положение данной категории граждан и снять социальную напряженность», — говорится в пояснительной записке к закону.
ТАСС: последние новости
Джонсон сравнил действия РФ в деле Скрипалей с "Преступлением и наказанием" "Почта России" протестирует на севере Бурятии доставку груза беспилотником Госдума отклонила заявление ЛДПР о признании деятельности Горбачева и Ельцина антинародной
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С чего это я должен их жалеть?»593
В последний раз10
«Это шок»: Захарова о презентации Британии521
Чиновников наказали за банкет в день траура72
Для россиян предложили ввести новый вид наказания46
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение