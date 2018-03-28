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Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС Валентин Романов 

Волга Ньюс 1 час назад
Прощание с ним состоится 30 марта в самарском музее Алабина. Похоронен он будет на кладбище «Лесное» в Новокуйбышевске.
Соболезнования в связи с кончиной Валентина Романова от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил глава региона Дмитрий Азаров.
"Многолетняя законотворческая и общественно-политическая деятельность Валентина Степановича — пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов наших земляков. Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о жителях региона, будущем нашей губернии", — отметил руководитель области.
Дмитрий Азаров напомнил, что Валентин Романов много лет проработал в Новокуйбышевске, внеся огромный вклад в решение вопросов энергетики, газификации, транспорта, укрепления промышленного потенциала города. А «в самое трудное, переломное для страны время» он занимал должность первого секретаря Куйбышевского обкома КПСС.
"Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря, отмечает глава региона. — Представляя наш регион в Государственной думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны, становления отечественной экономики, решения проблем энергетики и предпринимательства.
О его выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почета», Почётная грамота Президента Российской Федерации и другие.
Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Валентине Степановиче Романове, великом труженике, истинном патриоте нашей страны навсегда останется в наших сердцах".
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