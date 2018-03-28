Домоседка Норушка: добрая и здоровая девочка ищет заботливых хозяев

Когда узнаёшь истории спасённых собак, не перестаёшь удивляться, как вообще могло прийти людям в голову сдать собаку в пункт отлова животных, морить голодом, выбросить в мусорный бак или, как в случае с Норой, — принести на усыпление в ветеринарную клинику. Абсолютно здоровую собаку.

«История банальна. Мужчина забрал Нору из алкопритона, привел домой, а там жена — руки в боки: — «Нам собака не нужна!» И он сдал щенулю в ближайшую ветеринарную клинику на усыпление — девать-то её некуда было. Ну и что, что животное адски мучается, когда его усыпляют. Оттуда уже позвонили мне. Так я, не видя ещё малявку, стала куратором этого собачьего дитёнка», — рассказывает Любовь, которая ищет семью для Норы.

Сейчас Норе примерно 5 месяцев, от паразитов обработана. Вырастет она, по прогнозу ветеринаров, скорее всего статной. По словам Любови, Нора — спокойная, ненавязчивая девочка, но гулять не очень любит, видимо, нагулялась, натерпелась на улицах. В остальном характер будет всё-таки зависеть от хозяев, как уж воспитают.

Эта малышка уже знает, что в жизни тяжело без своего человека. Норушке некому подарить свою преданность и привязанность, но ведь эта чуткая девочка достойна самых лучших хозяев! Всмотритесь в её глаза: они выискивают именно Вас!

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