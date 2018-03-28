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Барбарис, кизильник и сирень: что высадят весной в Сокольниках
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Барбарис, кизильник и сирень: что высадят весной в Сокольниках 

Управа района Сокольники 1 час назад
Фото: Управа района Сокольники
В ближайшее время сотрудники районного «Жилищника» приступят к озеленению территории района, в рамках которого планируется высадить шесть видов кустарников.
Жители Сокольников сами выбрали зеленые насаждения, которые украсят улицы и дворы района.
Как сообщили в ГБУ «Жилищник района Сокольники», посадки планируется начать после устойчивого потепления.
Больше количество зеленых насаждений украсят 3-ю Рыбинскую улицу. Здесь возле домов №19, 21 корпус 2 и 21, корпус 3 посадят шестьдесят кустов сирени обыкновенной и примерно по сорок кустов спиреи Вангутта и кизильника блестящего. Вокруг дома №6 по улице Гастелло появятся кусты барбариса пурпурного. Возле дома 4 корпус 1-2 высадят розы морщинистые (разновидность шиповника), а возле дома 39 высадят полсотни кустов венечного чубушника.
Кусты сирены также появятся у дома 1 на 3-й Сокольнической улице, дома 28 на улице Маленковская и дома №25 на Русаковской. Спирея Вангутта украсит территории, прилегающие к дому №1 на улице Жебрунова, дому №6 на Охотничьей улице и №12 на 2-й Рыбинской улице.
Фото: icmos.ru/РИА Новости.
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