Барбарис, кизильник и сирень: что высадят весной в Сокольниках

В ближайшее время сотрудники районного «Жилищника» приступят к озеленению территории района, в рамках которого планируется высадить шесть видов кустарников.

Жители Сокольников сами выбрали зеленые насаждения, которые украсят улицы и дворы района.

Как сообщили в ГБУ «Жилищник района Сокольники», посадки планируется начать после устойчивого потепления.

Больше количество зеленых насаждений украсят 3-ю Рыбинскую улицу. Здесь возле домов №19, 21 корпус 2 и 21, корпус 3 посадят шестьдесят кустов сирени обыкновенной и примерно по сорок кустов спиреи Вангутта и кизильника блестящего. Вокруг дома №6 по улице Гастелло появятся кусты барбариса пурпурного. Возле дома 4 корпус 1-2 высадят розы морщинистые (разновидность шиповника), а возле дома 39 высадят полсотни кустов венечного чубушника.

Кусты сирены также появятся у дома 1 на 3-й Сокольнической улице, дома 28 на улице Маленковская и дома №25 на Русаковской. Спирея Вангутта украсит территории, прилегающие к дому №1 на улице Жебрунова, дому №6 на Охотничьей улице и №12 на 2-й Рыбинской улице.