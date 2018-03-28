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Какая судьба ждет губернатора Кемеровской области Амана Тулеева?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Какая судьба ждет губернатора Кемеровской области Амана Тулеева? 

Континент Сибирь Online 1 час назад
«КС» предлагает своим читателям проголосовать, какое политическое будущее ждет Амана Тулеева в связи с произошедшем в Кемерове пожаром в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта.
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