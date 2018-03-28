МРСК Центра в 2018 году проведет ремонт на более чем 5 тысячах подстанциях

В ПАО «МРСК Центра» приступают к основным мероприятиям ремонтной программы — одной из ключевых составляющих подготовки к сезону осенне-зимнего максимума нагрузок. Работы стартуют по окончание очередного осенне-зимнего периода, когда появляется возможность выводить из эксплуатации нуждающееся в ремонте оборудование, и завершаются к началу октября. Основной их объем приходится на лето.

Согласно плану, в течение 2018 года в МРСК Центра будет проведен капитальный ремонт оборудования на 745 подстанциях 35-110 кВ, капитальный ремонт 4 294 трансформаторных подстанций и 14,4 тыс. километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ. 11,3 тыс. га просек воздушных ЛЭП 0,4-110кВ будут расчищены от древесной и кустарной растительности.

Самое большее количество подстанций 35-110 кВ, согласно плану, будет охвачено ремонтами в филиалах Воронежэнерго (150) и Брянскэнерго (123). Наибольшие объемы капитального ремонта воздушных линий 0,4-110 кВ запланированы в филиалах Белгородэнерго и Курскэнерго (2,2 тыс. км и 2,1 тыс. км).

В числе крупных и значимых объектов, где будет проведен капитальный ремонт — подстанции 110 кВ «Дормашевская» и «Западная» в Брянской области, «Алексеевская районная» в Белгородской области, «Тербуны» и «Гороховская» в Липецкой области, «Малиновка» в Тамбовской области, «Левобережная» в Ярославской области.

Белгородская подстанция «Алексеевская районная» питает порядка 70 тысяч потребителей, в том числе город Алексеевку и градообразующее предприятие ГК «Эфко», входящее в тройку крупнейших компаний российского АПК, птицефабрику, животноводческие комплексы.

Подстанция «Дормашевская» в Брянске снабжает электроэнергией одно из старейших машиностроительных предприятий России, завод «Брянский арсенал» (входит в совместное предприятие «Русских машин» и Terex Corporation «РМ-Терекс»), ООО «НПФ „Электроаппарат“ и ряд социальных объектов. Центр питания „Западная“ в Клинцах обеспечивает выдачу мощности объектам социальной инфраструктуры, молочному комбинату, швейной фабрике и газонаполнительной станции.

»Малиновка» является одним из основных питающих центров Тамбовского района. Она снабжает электроэнергией 85 населённых пунктов, 32 больницы, 43 школы и детских сада, объекты жизнеобеспечения. В числе ее крупных потребителей — нефтеперекачивающая станция «Малиновка, входящая в структуру ОАО „Магистральные нефтепроводы „Дружба“.

От подстанции „Левобережная“ запитаны потребители левобережной части второго по величине города Ярославской области Рыбинска, заводы кровельных материалов и пластмассовых изделий. Липецкие подстанции „Тербуны“ и „Гороховская“ питают в общей сложности 43 населенных пункта, включая город областного подчинения Задонск, более 17 тысяч человек, семь школ, десять детских садов и три больницы.

Также в 2018 году в МРСК Центра запланирован ремонт значимых для региональных энергосистем воздушных ЛЭП. Энергетики тверского филиала компании, в частности, отремонтируют воздушные линии (ВЛ) 110 кВ „Нелидово-Ерохино“, участвующую в электроснабжении нефтеперекачивающей станции федерального нефтетранзита, и „ТЭЦ-3 блок 2 — Калининская“ и „ТЭЦ-3-1ТР-Калининская“, входящие в „городское кольцо“ Твери. В филиале „Смоленскэнерго“ ремонт пройдет на ВЛ 110кВ „Сафоново — Литейная“, принимающей участие в питании ОАО „Ярцевский литейный завод“ — ведущего предприятия региона по производству чугунного литья.

Специалисты филиала „Орелэнерго“ проведут комплексный капитальный ремонт на воздушной линии (ВЛ) 110 кВ „Ливны — Долгое №1“ в Должанском районе. Линия питает подстанцию 10/35/10 кВ „Долгое“, обеспечивающую электроснабжение потребителей района, включая Должанскую центральную районную больницу и предприятие крупного регионального агрохолдинга „Юность“. В Тамбовской области отремонтируют ВЛ 110кВ „Котовская-Уваровская I, II цепь“, от которой запитана подстанция 110 кВ „Уваровская“, снабжающая электроэнергией потребителей сразу трех районов — Уваровского, Мучкапского и Жердевского.

Реализация ремонтной программы МРСК Центра позволит обеспечить качество и надежность электроснабжения потребителей 11 субъектов Центрального федерального округа, и в значительной степени будет способствовать бесперебойному и стабильному функционированию электросетевого комплекса компании в этих регионах в период прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

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