Как выглядит запуск ядерного реактора

Мало кому удалось увидеть запуск ядерного реактора. А зрелище это действительно фантастическое: устройство на старте начинает светиться ярко-голубым светом: полное ощущение, что сейчас случится что-то невероятное.

Перед вами юбилейный запуск особого реактора Annular Core Research Reactor. Он расположен в лаборатории Центра ядерного оружия ВВС США — это ключевое звено в Манхэттенском проекте и да, проект все еще действует.

Интересно, что сравнительно небольшой реактор на 2 МВ в сам момент запуска производит целых 35 000 мегаватт мощности. Правда, всего на 7 миллисекунд. Для сравнения, самая крупная АЭС США, расположенная в Фениксе, имеет в три раза меньшую мощность.

Феномен появление голубого свечения объясняется так называемой радиацией Черенкова. Видите голубые лучи? Это заряженные частицы, которые нарушают саму теорию относительности Эйнштейна, поскольку двигаются быстрее скорости света.