Ещё
Как выглядит запуск ядерного реактора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Как выглядит запуск ядерного реактора 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Мало кому удалось увидеть запуск ядерного реактора. А зрелище это действительно фантастическое: устройство на старте начинает светиться ярко-голубым светом: полное ощущение, что сейчас случится что-то невероятное.
Перед вами юбилейный запуск особого реактора Annular Core Research Reactor. Он расположен в лаборатории Центра ядерного оружия ВВС США — это ключевое звено в Манхэттенском проекте и да, проект все еще действует.
Интересно, что сравнительно небольшой реактор на 2 МВ в сам момент запуска производит целых 35 000 мегаватт мощности. Правда, всего на 7 миллисекунд. Для сравнения, самая крупная АЭС США, расположенная в Фениксе, имеет в три раза меньшую мощность.
Феномен появление голубого свечения объясняется так называемой радиацией Черенкова. Видите голубые лучи? Это заряженные частицы, которые нарушают саму теорию относительности Эйнштейна, поскольку двигаются быстрее скорости света.
Последние новости
Пропавший в Зоне сумрака самолет вернулся через 37 лет. И снова исчез! Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая отставка произошла в Кемерово355
Названо окончательное число погибших в Кемерово454
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово132
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1071
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
05:11
МИД РФ высказался о визите Ким Чен Ына в Пекин
Политика Азия
04:19
Проведение саммита России и КНДР пока не планируется
Политика Азия
03:26
Высылка Киевом дипломатов РФ не останется без ответа
Политика Конфликты
05:05
СК возбудил дело против украинского пранкера
Происшествия Криминал
00:54
На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
Новости Москвы
11:32
Путин заслушает доклады по ЧП в Кемерово
Политика Общество
06:42
Собчак «накинулась» на телеканал за кощунство
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение