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В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков
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В Хакасии ввели режим ЧС из-за паводков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 28 мар — РИА Новости. Глава Хакасии Виктор Зимин со среды ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории республики из-за паводка, а также угрозы осложнения ситуации и новых подтоплений, сообщает пресс-служба главы Хакасии.
"Такое решение принято в связи с подтоплениями талыми водами приусадебных участков, домов и дворов в Абазе и ряде населенных пунктов в Алтайском, Аскизском, Бейском, Усть-Абаканском и Ширинском районах, а также в связи с угрозой осложнения паводковой обстановки в других муниципальных образованиях региона", — говорится в сообщении.
По данным МЧС республики, в Абазе подтоплены четыре участка. В Бейском районе подтопления ликвидируют в населенных пунктах Новокурск, Новотроицкое, Полтаков, Усть-Сос. В Новокурске подтоплены четыре приусадебных участка, в остальных населенных пунктах — по два. Всего было подтоплено более 120 приусадебных участков.
Глава Хакасии Зимин поручил органам исполнительной власти республики и главам муниципальных образований обеспечить постоянный мониторинг за паводковой обстановкой, контроль за состоянием защитных гидротехнических сооружений, автомобильных и железнодорожных мостов, поддержание в постоянной готовности соответствующей инженерной техники и создание необходимых запасов строительных материалов для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ.
Кроме того, необходимо провести очистку нагорно-ловчих каналов, сточных канав и траншей, подготовить системы ливневой канализации, сообщает пресс-служба.
Также Зимин поставил задачу организовать разъяснительную работу и своевременное информирование населения.
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