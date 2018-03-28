Правда, что в центре Ростова поставят памятник «вежливым людям»? 

В мае, ко Дню Победы, у штаба ЮВО появятся четыре скульптурные композиции.
В мае, ко Дню Победы, у штаба ЮВО на пересечении Пушкинской и Будённовского появятся четыре скульптурные композиции.
Их откроют к 100-летию Краснознамённого ордена Суворова Южного военного округа.
Военные планируют отметить свой юбилей с размахом, не поскупятся на салюты и парады. Одну из скульптур посвятят участникам локальных войн и конфликтов, это и будет памятник «Вежливым людям».
Кстати, подобный монумент уже есть в Симферополе. Его открыли два года назад.
Прототипом бронзового военнослужащего в полной боевой амуниции, с автоматом Калашникова за плечом, стал реальный участник «крымской весны». В ногах у него кот, как символ мирной жизни, а рядом стоит девочка, протягивающая букет цветов.